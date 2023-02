Zwou Petitiounen hunn de néidege Seuil vun de 4.500 Ënnerschrëften erreecht, déi et brauch, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber kënnt.

Engersäits déi, déi fuerdert, dass d’Unzuel u Schüler pro Klass an der Grondschoul op maximal 16 Kanner soll reduzéiert ginn. An anerersäits déi, déi eng onofhängeg Enquête-Kommissioun freet, déi Conclusiounen iwwert den Handling vun der Corona-Pandemie soll zéien. Béid Petitiounen si nach 7 Deeg laang online. Weider 3 Datumer si schonns fix, wou en Debat iwwert eng Petitioun wäert sinn, dat am Laf vum Mäerz an Abrëll. Diskutéiert ginn do den Zougang zu IRMen a Scanneren, d’Recht op d'Bezuelen mat Boergeld an en Ofschafe vun der Klappjuegd. E Mëttwoch ass déi parlamentaresch Petitiounskommissioun iwwerdeems nees beieneen. Ganzer 50 nei Demanden gëtt et, déi vun den Deputéierten wäerten analyséiert ginn.