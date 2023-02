Un de groussen Linne vum kritiséierte Mietgesetz hält de Ministère bis op Weideres fest. Just 2 kleng technesch Adaptatioune goufen an Aussicht gestallt.

Déi verschidden Acteuren am Wunnengsmaart sinn de ganzen Dag an engem schwierege Kontext, fir eng weider Editioun fir déi sougenannten Assises Logement an der Abtei Neimënster zesummen. An deem Kontext sot de grénge Logementsminister Henri Kox a senger Ouverturesried, hie wéilt e "faire Kompromëss" fannen fir méi abordabele Wunnengsraum zu Lëtzebuerg ze schafen.

De Privatsecteur fäert jo, et kéinten dëst Joer 1.500 Wunnenge manner gebaut gi wéinst den deiere Produktiounskäschten, den héijen Zënsen an Onsécherheet um Marché, grad wéi steierleche Changementer. Den Henri Kox seet sech bereet, fir iwwert eng Hausse vum bëllegen Akt ze diskutéieren. Och kéint een iwwert den Enregistrement bei Wunnenge schwätzen, déi amgaang si gebaut ze ginn. An de Logementsminister plädéiert och dofir, fir déi steierlech Ofsetzungsméiglechkeeten am Beräich vun der Gestion locative sociale ze héijen.