Grond wier, well de Proprietär dat net wëllt. Dat huet den zoustännege Gemengeservice der feministescher Plattform JIF geäntwert.

Et ass net erlaabt um Hamilius an der Stad ze manifestéieren, well de Proprietär dat net wëllt. Dat huet den zoustännege Gemengeservice der feministescher Plattform JIF geäntwert, déi hire Fraestreik den 8. Mäerz do wollt organiséieren. De Gemengeconseiller vun déi Lénk, de Guy Foetz, fuerdert e Freideg an enger Question urgente Erklärunge vum Stater Schäfferot. Wéi den 100,7 schreift, hätt een op Nofro bei JIF gesot kritt, datt ee sech dierft um Hamilius versammelen, awer net do manifestéieren.

Hien hätt schonn 2015, wéi d’Konventioun tëscht der Gemeng a Royal Hamilius ënnerschriwwe gi wier, Bedenke geäussert zu der Privatiséierung vun der Plaz, an deemools verséchert kritt, datt den Hamilius säi Statut als Place publique géif behalen. Op Nofro bei der JIF krute mir d’Prezisioun, datt de Rassemblement fir de Fraestreik um Hamilius antëscht erlaabt gi wier. Et dierft awer net op der Plaz selwer manifestéiert ginn.

Och dëst Joer organiséiert déi feministesch Plattform JIF jo fir de Weltfraendag den 8. Mäerz nees eng Demonstratioun an der Stad. Ma schonn am Virfeld kruten d'Organisatrice vun der Stad Lëtzebuerg gesot, datt si dobäi wuel net dierften op den Hamilius goen.

An der Äntwert op d'Demande fir d'feministesch Marsch géing et heeschen, den Hamilius kéint méiglecherweis net benotzt ginn, well d'Proprietäre vun der Plaz, Immobiliëfirma Firce Capital, keng Manifestatioun bei sech wéilten. An deem Kontext wëll de Guy Foetz vum Schäfferot wëssen, ob d'Hamilius-Plaz eng ëffentlech Plaz wier iwwert déi d'Stad Lëtzebuerg kéint Decisiounen huelen oder net.