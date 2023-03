Am Laf vum Mëttwochmoie war et op de verschneite Stroossen uechter de Grand-Duché zu enger ganzer Partie Accidenter komm.

Kuerz viru 7 Auer hate sech um CR106 tëscht Schuller an Duelem e Bus an en Auto ze pake krut. D'Rettungsdéngschter vu Koler an Dippech an d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng waren hei op der Plaz, fir sech ëm eng blesséiert Persoun ze këmmeren.

Géint 7.20 Auer waren an der Rue de la Gare zu Bieles en Auto an e Camion net laanschtenee komm. Hei gouf et keng Blesséierter.

Eng weider Kéier Auto géint Bus hat et da géint 7.30 Auer zu Waldbëlleg geheescht. De Bus war hei an enger Kéier an d'Rutsche komm a krut dobäi en Auto ze paken. Duerno war de Bus dann nach an d'Mauer vun engem Virgäertche gerannt, éier en un d'Stoe koum.

Jeeweils eng blesséiert Persoun gouf et dann, wéi géint 7.40 Auer zu Houschent an eng Stonn méi spéit um Hareler Potto jeeweils en Auto accidentéiert ass.

Ee méi uergen Accident gouf et dann um 9.51 Auer um CR102 tëscht Schous a Fëschbech. Nodeems hei en Auto sech iwwerschloen hat, war de Samu vun Ettelbréck an den Asaz geruff ginn, fir sech ëm eng blesséiert Persoun ze këmmeren.