E Sonndeg war den Nationalkongress vun de Jonke Sozialisten. Op dësem huet d'JSL mam Izabela Golinska a mam Max Molitor eng nei Presidence gewielt.

Neie Generalsekretär vun de Jonke Sozialisten ass de Maurice Schwarz.

Iwwerdeems sinn d'Jonk Sozialisten op hirem Kongress dann och op de Fait, dass dëst Joer op nationalem an op Gemengenniveau gewielt gëtt. Zemools an engem Waljoer wier et wichteg, dass déi Jonk net nëmmen an der Politik gehéiert ginn, mä och matbestëmme kéinten. Dofir misst ee kämpfen an dat géif d'JSL och maachen.