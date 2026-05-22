RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Strategesch Dréischeif fir déi europäesch Aktivitéiten"Amazon soll 2025 ronn 750 Milliounen Euro zu Lëtzebuerger PIB bäigesteiert hunn

RTL Today iwwersat vun RTL.lu
Amazon huet matgedeelt, am Joer 2025 iwwer 1,9 Milliarden Euro zu Lëtzebuerg investéiert an domat fir méi wéi 10.000 Aarbechtsplaze gesuergt ze hunn. Dës Zuele géifen déi strategesch Roll vum Land fir déi europäesch Aktivitéite vum Tech-Gigant confirméieren.
Update: 22.05.2026 13:07
Amazon offices in Kirchberg.
Amazon huet den éischte Büro zu Lëtzebuerg am Joer 2003 opgemaach a sech mëttlerweil op aacht Gebaier um Kierchbierg ausgebreet.
© Amazon Luxembourg

Amazon huet en Donneschdeg matgedeelt, datt sech d'Investitiounen zu Lëtzebuerg am Joer 2025 op iwwer 1,9 Milliarden Euro belaf hunn. Dës Zomme bezéie sech net nëmmen op d'Infrastruktur an d'Paie fir d’Mataarbechter, mee och op indirekt Investitioune ronderëm de Betrib. Enger Etüd vum Berodungsbüro Keystone Strategy no huet de Grupp domat en zousätzlechen Impakt vu 750 Milliounen Euro op de Lëtzebuerger Bruttoinlandsprodukt (PIB) geleescht.

Zu Lëtzebuerg sollen zejoert iwwer 4.250 Leit direkt fir Amazon geschafft hunn. Donieft gouf et ronn 6.500 Aarbechtsplazen, déi weider duerch Amazon entstane sinn. Den US-Konzern ënnersträicht am Schreiwes besonnesch seng Kompetenzen a Beräicher wéi der Kënschtlecher Intelligenz, Cloud Computing a Satellitten-Technologie an nennt Lëtzebuerg eng "strategesch Dréischeif fir déi europäesch Operatiounen".

D'Vizepresidentin vun Amazon European Stores Mariangela Marseglia huet dobäi de Grand-Duché fir säin "aussergewéinlecht Talent“ an déi favorabel wirtschaftlech Bedéngungen explizitt gelueft.

Zënter 2010 huet Amazon eegene Recherchen no iwwer 13 Milliarden Euro zu Lëtzebuerg investéiert. Déi kumuléiert Bäiträg fir déi national Wirtschaftsleeschtung sollen an där Zäit iwwer 4 Milliarden Euro ausgemaach hunn. 2025 huet d'Investitioun de Joresbudget vun der Stad Lëtzebuerg iwwerschratt.

De Konzern huet zousätzlech d'Zesummenaarbecht mat verschiddenen Associatiounen am Land betount. Bis Enn 2025 goufen iwwer 330.000 Euro un d’Lëtzebuerger Rout Kräiz gespent, dorënner och medezinescht Material fir d’Ukrain, souwéi Laptoppen un Digital Inclusion an Hygiène-Kitten a Schoulmaterial fir Stëmm vun der Strooss.

Hire Büro huet Amazon schonn 2003 zu Lëtzebuerg opgemaach, mëttlerweil huet sech d'Entreprise op aacht Gebaier um Kierchbierg ausgebreet.

© Amazon Luxembourg
© Amazon Luxembourg
© Amazon Luxembourg
© Amazon Luxembourg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Regulatoresch Iwwerpréiwung

Dës Zuele goufen en Donneschdeg verëffentlecht, dat just e puer Méint nodeems Amazon op internationalem Plang ugekënnegt hat, am Kader vun engem groussen Ëmbau-Programm weltwäit ongeféier 16.000 Aarbechtsplazen ofzebauen. Kuerz virdru war nach vun 30.000 Plaze rieds. Wéi Amazon matgedeelt huet, wier Lëtzebuerg dovun net betraff, bis op déi 370 Plazen, déi am Dezember am Grand-Duché aus organisatoresche Grënn gestrach goufen.

De Konzern hat deemools erkläert, dës Reform géif "d'Schichte reduzéieren, méi Verantwortung bréngen a Bürokratie ofbauen“, wärend weider Investissementer, virun allem am Beräich vun der Kënschtlecher Intelligenz, gemaach géifen.

Aktuell steet Amazon och nach ëmmer ënnert enger gewësser Regulatiounskontroll an Europa. Am Mäerz hat d'Verwaltungsgeriicht zu Lëtzebuerg eng GDPR-Strof vu 746 Milliounen Euro vum nationalen Dateschutzkommissariat CNPD opgehuewen. Dat well d'CNPD net genuch iwwerpréift hätt, ob d'Dateschutzverletzungen express oder noléisseg waren, éier d'Strof ausgedeelt gouf.

D'Geriicht huet zwar confirméiert, datt et Verstéiss géint den Dateschutz gouf, mee d'CNPD muss d'Dossieren elo nei bewäerten. Amazon weist sech zefridden a betount, am Aklang mat den EU-Reegelen „am gudde Glawen“ gehandelt ze hunn.

Am meeschte gelies
Zwee franséisch Kanner a Portugal ausgesat
Police hëlt Mamm vun de Bouwen an hire Partner fest
Video
Resultater feelen nach
Dreift de Wollef säin Onwiesen am Éislek?
Video
Audio
Fotoen
Prisongsverwaltung deelt mat
Zu Schraasseg gouf e Prisonéier dout a senger Zell fonnt
Europol-Campagne fir Täter mat laange Prisongsstrofen
Lëtzebuerg sicht nach ëmmer nom Said Nassiri
DFB presentéiert WM-Kader
Manuel Neuer als Nummer 1 am Gol nominéiert
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
CGDIS mellt zwee Blesséierter
Kollisioun tëscht Auto a Moto op der A4 a Chute vu Motocyclist an der Stad
Polizisten um Stauséi
Kontrolle fir de Weekend annoncéiert
Mat ville Leit um Stauséi ze rechnen... och mat der Police
0
Zwee Asätz op der Gare
Mann attackéiert aner Persoun mat Glasfläsch, gepëtzten Déif beleidegt Beamten
Policeasaz zu Ettelbréck
Chauffer ouni Permis a mat gréisserer Quantitéit Camping-Gasfläsche gestoppt
Kand vun anonymmen Elteren
"Meng lëtzebuergesch Mamm weess, datt ech si sichen"
Video
Invité vun der Redaktioun (22. Mee) - Paulette Lenert
"Et ass kloer, datt ech elo mol an der zweeter Rei sinn"
Video
Audio
9
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.