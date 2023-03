Et wier an der aktueller Situatioun ubruecht, dass d'Haaptmesurë géint de Coronavirus opgehuewe ginn.

Dat war generelle politeschen Echo no enger éischter Sëtzung vun der parlamentarescher Santéskommissioun e Méindeg de Moien.

Och déi gréisst Oppositiouns-Fraktioun geet mat op de Wee deen d'Regierung proposéiert, sou den CSV-Covid-Spriecher Claude Wiseler, D'Infektiounszuele wieren niddereg an Omikron wier weesentlech manner pathogen an et géing kee Sënn maachen, déi Mesurë bäizebehalen.

Dem Claude Wiseler no mécht et kee Sënn, d'Mesurë bäuzebehalen

De President vun der Santés-Kommissioun Mars di Bartolomeo präziséiert, dass am Santés- a Fleegesecteur d'Maskeflicht duerchaus bestoe bleiwe kann, awer ouni, dass dat gesetzlech gereegelt ass. "Do wou Masken nach e Sënn erginn, do wou et vulnerabel Leit gëtt, wéi a Spideeler an Altersheemer, do kann d'Droe vu Masken an interne Reglementer weidergefouert ginn."

Mars Di Bartolomeo: Maskeflicht kann intern bestoe bleiwen

Fir d'CSV ass op deem Punkt wichteg, dass d'Regierung uniform Recommandatioune fir dës Secteuren erausgëtt.

Déi gréisst Oppositiounsfraktioun erënnert och nach emol un d'Pandemie-Gesetz, dat onbedéngt an dëser Legislatur nach misst duerch d'Chamber goen.

Wat déi aktuell Changementer ugeet, soll séier geschafft ginn, betount de Kommissiounspresident. Wann alles riicht geet, kann dat neit Gesetz nach an der leschter Woch vum Mäerz a Kraaft trieden, sou de Mars di Bartolomeo.

Net all d'Covid-Dispositioune falen ewech, ënner anerem déi a punkto Vaccin bleiwe lo mol bis d'Enn vum Joer bestoen.