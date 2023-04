D'Cour administrative confirméiert an zweeter Instanz d'Urteel vum Verwaltungsgeriicht vum Juli zejoert zum Lëtzebuerger Verbuet vu Glyphosat.

Zënter dem éischte Januar 2021 ass de Pestizid verbueden. De Grand-Duché hat déi Decisioun am Alleingang geholl a war dat éischt EU-Land, dat op dee Wee goung.

De Produzent vu RoundUp Bayer hat Lëtzebuerg doropshi verklot. D'Firma hat argumentéiert, datt Lëtzebuerg géint EU-Recht verstéisst.

De Landwirtschaftsminister hëlt d'Urteel zur Kenntnis a wëll zäitno eng Decisioun huelen, heescht et an engem Communiqué. No der éischter Instanz war festgehale ginn, d'Verbuet vum Planzeschutzmëttel oprecht z'erhalen.