Ween e Méindeg de Moien zu Kënzeg e staarke Béiergeroch festgestallt huet, sollt net u sech zweiwelen. Do sinn nämlech honnerte Fläsche Béier gebrach.

E Camion huet an der Rue de l'Église an enger Lénkskéier en Deel vu senger Charge verluer... an dat waren nun emol Béiercageoten. Honnerte Fläsche sinn zu Broch gaangen an hu sech um Trottoir an der Strooss verdeelt.

De Service technique vun der Käerjenger Gemeng ass op der Plaz, fir ze botzen. D'Police ass do fir den Trafic ze reegelen.