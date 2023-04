Geschat 10% vun de Frae si vun der Endometrios betraff. D'Symptomer vun der variéieren. Bis zur Diagnos verginn dacks Joren.

Mat 13 Joer hat d’Kim Nguyen éischt Symptomer vun der Endometrios. Just wousst si dat deemools net. Wochelaang Reegelbluddunge, fuerchtbar Péng. De Gynekolog huet d’Pëll verschriwwen. Domadder waren d’Bluddungen am Grëff. Di schrecklech Péng, och ouni Reegel, awer net.

Endometrios: nach vill Opklärungsbedarf Geschat 10% vun de Frae si vun der Endometrios betraff. D'Symptomer vun der variéieren. Bis zur Diagnos verginn dacks Joren.

“Ech krut jorelaang ëmmer gesot dat wär normal wéi ze hunn. Et kéint een näischt maachen, ech sollt eng Apranax huelen, da geet et erëm. Mee et gouf ni nom Problem gesicht.”

Bei Fraen, déi Endometrios hunn, bilt d'Gebärmutterschläimhaut, den Endometrium, sech och ausserhalb vum Uterus op aneren Organer. Wärend der Reegel kënnt et och op dëse Plazen zu Bluddungen. Wat zu Entzündungen, Vernarbungen an deels schwéiere gesondheetleche Problemer féiere kann. Wéi am Fall vum Kim Ngyuen.

D’Diagnos Endometrios koum dunn 12 Joer méi spéit. Wéi déi jonk Fra d’Pëll ofgesat hat. Et war 5 vir 12, erënnert sech d’Kim.

"Ech hunn net méi giess, net mi gedronk. Mir war permanent schlecht. Ech si vun Dokter zu Dokter gelaf an do hu mer duerch Zoufall an engem IRM festgestallt datt d’komplett Gedäerms un déi lénks Beckemauer gepecht war an doduerch de Kanal vun der lénker Nier an d’Blos komplett zougepecht war. An do hunn ech missen noutoperéiert ginn.

“e Chamäleon aus der Gynekologie”

Schätzungen no hunn 10% vun de Fraen Endometriose. Zu Lëtzebuerg wieren dat ëm di 30.000 Betraffener. Genee Zuele ginn et net. Vill vun dëse Fraen hunn och Schwieregkeete fir schwanger ze ginn.

Vun uerge Krankheetsverleef, wéi am Fall vum Kim, wären eng 20% vun den Patientinne betraff, seet de Gynekolog Dr. Marc Stieber, Member vum Comité vun der Société Luxembourgeosie de Gynécologie et d’Obstétrique, kuerz SLGO.

"U sech ass d’Endometrios schonn e bëssen e Chameleon aus der Gynecologie. Dat heescht, si ka ganz vill Facetten a ganz vill Symptomer hunn. Dat wat ganz wichteg bei der Diagnos ass, ass d’Erfroung vun der Patientin.”

Bei Hiweiser op eng Endometrios géif en Ultraschall, bei staarkem Verdacht en IRM Sënn man. Jidder Fraendokter misst u sech kënnen eng Endometrios diagnostizéieren, dat géif zum wëssenschaftleche Background gehéieren. Ma et wär wichteg datt ee sech Zäit géif huelen fur d’Leit, fir hir Symptomer a Problemer, insistéiert den Dr Stieber.

"Dat alles eescht ze huelen a sech och ze soen och een Element kann Hiweis sinn, fir datt ee weider an der Opklärung fiert.”

Eng national Strategie

Wéi sensibiliséieren? Professioneller wéi och de Grand Public? No Entrevuë mat der Sociéitéit vun de Gynekologen huet d’Santé eng Zort Strategie op d’Bee gestallt, wéi d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert erkläert.

“Also mir hunn eng éischt Informatiounscampagne lancéiert scho gehat, grand public. Dernieft war eben ee vun den Aspekter, déi mer wollte couvréieren, ass zesumme mat der Sociétéit vun de Gynekologen an Accoucheuren eng Formatioun op d’Been ze setzen, déi ass annoncéiert fir dëst Joer.”

D’Informatiounscampagne huet sech bis ewell op eng Konferenz zejoert beschränkt. Déi vun aneren Acteuren organiséiert gouf. Am Kader vun der Weiderbildung organiséiert d’Sociéitéit vun de Gynekologen, wéi zejoert, och dësen Hierscht nees eng iwwer d’Endometrios. D’Coursë sinn net obligatoresch, ginn am Schnëtt vun engem Drëttel bis zur Halschecht vun de Membere besicht. Wéi vill Gynekologe sech online weiderbilden, ass net gewosst.

Wichteg ass och, datt aner Spezialisten, wéi d’Radiologen, wéi beispillsweis déi di ënnerschiddlechst Forme vun der Endometrios op engem IRM erkenne sollen, sech och um aktuellste Wëssensstand halen.

Mécht e Kompetenz-Zenter fir Endometrios zu Lëtzebuerg Sënn fir eng méiglechst gutt Ofdeckung vun der Populatioun unzebidden? Do misst een op d’Initiativ vum Terrain ofwaarden, seet den Dr. Stieber, Vertrieder vun der SLGO.

“Op der anerer Säit muss ee sech bewosst sinn, datt d’Moyenen déi zur Verfügung stinn, souwuel personell wéi materiell och alles limitéiert ass an et e groussen Opwand fir dat kënnen op dem Niveau unzebidden.”

E Spaut-Test fir Endometriose ze diagnostizéieren?

Viru kuerzem gouf den éischten net-invasive Spaut-Test kommerzialiséiert iwwer deen d’Endometrios einfach soll kënnen diagnostizéiert ginn. D’CNS rembourséiert den Ziwig Endotest net. Den Ament wier dat och net geplangt, huet et op Nofro vun der Gesondheetskeess geheescht.

Et wier ze fréi den Test am Grand Public ze lancéieren, mengt och den Dr. Stieber. Zolitt Donnéeë fir de reelle wëssenschaftleche Wäert vun dem Test ze kennen, géife feelen. De Käschtepunkt léich bei 950 Euro. Och déi europäesch Gesellschaft vun der Reproduktiounsmedezin géif sech den Ament net fir den Test ausschwätzen.

Eng Associatioun fir Endometriose Betraffener?

Aus Siicht vun der Endometriose Patientin Kim Nguyen gëtt et zu Lëtzebuerg nach vill Opklärungsbedarf. Dës misst an de Schoulen ufänken, awer eben och Dokteren areechen, fënnt d’Kim.

"Deenen erklären: hei wéi musst dir oppassen, wéi der mat de Patientinne schwätzt, datt déi keen Trauma hunn. Ee vu menge leschten Dokteren huet mir gesot “et ass alles am Kapp."

D’Kim huet nach ëmmer Péng a muss wahrscheinlech eng fënnefte Kéier dowéinst operéiert ginn. Si ass frou, datt se op der Aarbecht Versteesdemech kritt an d’Optioun Télétravail huet. Ma d’Prise en charge vun Endometriose-Patientinne misst nach vill verbessert ginn, bedauert déi jonk Fra. Déi iwwerleet eng Associatioun fir Betraffener ze grënnen.

Op Instagram fënnt ee si ënner pandastic.kia