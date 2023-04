Fir de Mariage Civil vun der Prinzessin Alexandra ass e groussen Deel vun der Place Guillaume II fäerdeg amenagéiert.

E Samschdeg weist de Knuedler sech eng éischte Kéier a sengem neie Look – fir de Mariage vun der Prinzessin Alexandra sinn 2/3 vun der Place Guillaume fäerdeg. Eng gefillten Éiwegkeet ass de Knuedler nieft der Place d’Armes, d’Häerz vun der Stad, ewell schonn e Chantier. Den Ausbau vum ënnerierdesche Parking huet Changementer och vun der Plaz selwer mat sech bruecht an de Knuedler soll sech bis virum Summer an engem komplett neie Look presentéieren. Dass dat dës Woch schonn Deels de Fall wier, konnt bis viru Kuerzem kaum ee sech virstellen – stéing do net e wichtegt Evenement virun der Dier. E Samschdeg de Mëtteg ginn d’Prinzessin Alexandra an den Nicolas Bagory sech nämlech an der Stater Märei d’Jo-Wuert.

E rouden Teppech op wäissem Steen

Wann et net reent geet de Cortège um 15 Auer vum Palais eriwwer an d’Stater Märei. Dass eis Prinzessin bestuet gëtt an d’Plaz deels fäerdeg ass, wier en Zoufall, seet de Stater Schäffe Serge Wilmes. Se hätte "vläicht e bësse Gas ginn elo".

Dat maache mer scho méi laang, confirméiert de Mikail, ee vun de Viraarbechter op dësem Chantier. Sécher wier, dass e Samschdeg néierens Gewulls oder Knascht léich, well dat der Famill sécher net géif gefalen. Hien ass houfreg op d’Aarbecht vu senger Ekipp.

Am Summer soll d’Place Guillaume kee Chantier méi sinn

Dem Serge Wilmes no ass nach virum Kollektivcongé mam Enn vum Chantier iwwert dem Buedem ze rechnen. Beim Parking dauert et nach e Stéck.

Dës Woch goufe nei Platane gesat a Backen, fir dass se net ze grouss ginn an dem Parking näischt doen. D’Pläng vum virleschte Schäfferot hätten elo net méi wéi 16 Beem virgesinn. D’Rei uewe laanscht gouf net ugepaakt, déi nei Platane si scho keng Teenager méi, se kommen aus belschen an hollännesche Bamschoulen, a solle mat hire 25 Joer méi séier kënne Schied bréngen. Bei d’Entrée vum Biergerzenter kënnt eng nei a méi flott Spillplaz, seet de Serge Wilmes, deen och Backe mat Blummen um Knuedler wëllt hunn.

An da kënnt de Maart natierlech och zréck a seng Heemecht - Juni/Juli ass virgesinn.

Mariage

Wann et reent fiert d’Koppel mam Auto vum Palais op de Knuedler. Bestuet ginn d’Prinzessin Alexandra an den Nicolas Bagory vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, am grousse Sall um 1. Stack, dee scho bal ausgeraumt ass. Et wier e Mariage am klenge Krees, si mer gewuer ginn. An et gëtt gezielt, dass d'Märei mat Péngschtrouse gerëscht géif - e Wonsch aus dem Palais. De Public ass e Samschdeg um Knuedler méi wéi wëllkomm.