An der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg sinn de Beamten dräi Persounen opgefall, déi ze vill gedronk haten.

An der Nuecht vum 20. op den 21. Abrëll gouf der Police een Automobilist gemellt, deen op der A13 extrem lues an onsécher ënnerwee wier. D'Beamten hunn den Auto fonnt an e vun der Autobunn erof eskortéiert. Well den Alkoholstest positiv war, krut de Chauffeur de Permis ofgeholl.

kuerz dono gouf ee weidere Chauffeur gemellt, deen op der A1 a Schlaangelinnen ënnerwee war. Hie gouf op der Cloche d'Or gestoppt a musst no engem positiven Alkoholtest säi Permis ofginn.

No 3 Auer gouf eng Policepatrull an der route d'Esch zu Hollerech op ee Gefier opmierksam, dat däitlech ze séier ënnerwee war. An der rue de Hollerech konnt et gestoppt ginn, och hei war den Alkoholtest positiv an et gouf ee Protokoll erstallt.