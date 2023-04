D'Stad Esch huet um Freideg hire lokale Mobilitéitsplang fir d'Joer 2035 virgestallt.

Interessant ass, datt déi aktuell Gare am Zentrum verschwanne soll an duerch zwou nei Garen ersat soll ginn: Eng am Quartier "Metzeschmelz" an déi aner an der Géigend vum neie Véierel "Rout Lëns". Donieft soll och de séieren Tram bis an d'Stad kommen.

Erkläerten Zil ass et aus Esch eng "Stad vun de kuerze Weeër" mat méi Raum fir de Foussgänger an de Vëlo ze maachen, an deemno manner motoriséierte Verkéier ze hunn. D'Uelzechtstrooss soll dat zukünftegt "Réckgrat" vun der neier Foussgänger-Achs ginn. Déi lokal Vëlosweeër mam nationale Reseau solle besser vernetzt ginn. An et sinn ënnert anerem zwou nei sougenannten "Bus-Héichleeschtungs-Couloiren" geplangt.