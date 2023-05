D'Offer an de Schoulkantinne soll méi nohalteg ginn, dat heescht méi bio a méi regional.

Dat ass d'Zil vum Projet "Food 4 Future" vu Restopolis. Fir dat ëmzesetzen, gouf mam Educatiounsministère, mam Mouvement Écologique a mat de Lëtzebuerger Jongbaueren zesummegeschafft. Iwwer déi digital Plattform "Supply 4 Future", déi e Mëttwoch lancéiert ginn ass, kënnen d'Kichecheffe vu Restopolis Commandë bei verschiddene Produzente maachen.

Food 4 Future vu Restopolis / Reportage Sabrina Backes

Déi nei Plattform "Supply 4 Future" kann de Produzenten eng gewësse Planungssécherheet ginn. Fir kënne matzemaachen, mussen d'Fournisseure sech am Virfeld um entspriechende Site registréieren.

D'Monique Ludovicy, Responsabel vu Restopolis: "E mécht eng Kandidatur, dass e wëll matmaachen an e seet eis Bescheed, fir wéi eng Produiten e wëll matmaachen oder wéi eng Gamme de produits, an da wann en e Minimum u Krittären erfëllt, da setze mir en op d'Plattform drop vun der Rentrée scolaire 23/24, d.h. ab September an da kann e seng Produite saiséieren a seng Präisser a Quantitéiten."

An engems kéint déi nei Plattform och eng Chance fir d'Bauere sinn, fir hir Offer ëmzestellen, well se genee gesinn, wat gebraucht gëtt.

De Luc Emering, President vun der Associatioun Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren: "Mir hunn e ganz staarken Defizit beim Uebst a Geméis, hei hu mer eng Eegeversuergung, déi wäit ënner 10% läit vun deem wat landeswäit consomméiert gëtt. Da ginn et Alternativkulturen, déi fir de Schutz vum Waasser kéinte relevant si wéi de Quinoa. Dat sinn alles Kulturen, déi wéineg bekannt sinn, wou awer duerchaus Potenzial ass."

De Mouvement Ecologique begréisst, datt ee kleng a lokal Produzente méi ënnerstëtze wëll.

D'Blanche Weber, Presidentin vum Mouveco: "Mir wëssen, dass mer eng Pestizid-Belaaschtung hunn, virun allem vun importéierte konventionelle Liewensmëttel. Déi Lëtzebuerger Bio-Liewensmëttel sinn net belaascht, dat weist eng Etüd vun der Santé, an déi konventionell Produite si wesentlech manner belaascht wéi déi importéiert."

D'Ëmweltorganisatioun wënscht sech, datt och aner Kantinnen ewéi och Spideeler an Altersheemer nozéien.

Bis d'nächst Joer soll emol eng Testphas vun der Plattform lafen. Vu September 2024 u soll se dann obligatoresch ginn.

Restopolis bedreift 112 Restauranten a Cafeteriaen, pro Joer gi bal 3 Millioune Clienten zerwéiert.