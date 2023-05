No RTL-Ufroen, op déi keng Reaktioun koum, huet hien um Bord vun engem Evenement an der Chambre de Commerce ofgewénkt: "Dat ass penibel dat do. Nee, Nee."

De Kooperatiounsminister Franz Fayot wëll sech net direkt virum Mikro zu de Virwërf vu Reporter.lu äusseren. Reporter.lu hat um Méindeg ënnert dem Titel « Die Spesen des Franz Fayot » verschidde Beispiller vun Auslandsreesen vum LSAP-Minister genannt, bei deenen hien dem Ministère jeeweils fir Honnerten Euro Iessen a Wäin a Rechnung gestallt huet. Dat a Situatiounen, wou de déngschtleche Kontext de Recherchë vun der Online-Plattform no net kloer war. Sou zum Beispill bei senger Rees an de Costa Rica de leschte Januar, wou hien d’Delegatioun an en schicke Restaurant invitéiert hat - op Käschte vum Staat. Virun zwee Joer waren de Franz Fayot a seng Mataarbechter e puer Deeg éischter op New York gefuer, wéi hir offiziell Missioun ugefaangen huet. Den Hotel dofir hu si selwer bezuelt, mee de Minister hat trotzdeem fir déi nämmlecht Daten Iessen a Cocktaile vum Ministère bezuele gelooss, fir iwwer 600 Euro.

Schrëftlech Stellungnam

De Franz Fayot huet um Dënschdeg am Nomëtten schliisslech eng schrëftlech Stellungnam erausginn. Do dra geet hien op verschidde Beispiller a fir z’erklären, et hätt sech dobäi ëm Aarbechtsiesse gehandelt. Entweder mat Vertrieder vun auslänneschen Delegatiounen. Oder Aarbechtsiesse mat sengen eegene Mataarbechter, fir d’Missioun ze preparéieren oder ze debriefen. Dobäi géif de Minister seng Mataarbechter alt invitéieren. Fir all Doutten aus dem Wee ze raumen, géif hien d’Iessen vun der New-York-Rees awer zréckbezuelen. Hien huet sech och entschëllegt, well e Rechnungen fir Schockela a Séissegkeeten aus dem Flughafen-Shop vum Ministère bezuele gelooss hätt. Dat wier e Feeler gewiescht an d’Montante géife rembourséiert.

Regierung hëlt Prozeduren op de Leescht

D’Depensë vu Staatsbeamten a Minister/Innen op Déngschtreese sinn iwwer de Règlement grand-ducal vum 14. Juni 2015 gereegelt. Fir d’Beamte ginn all Joer Barèmë mat Maximalbeträg virgesinn, wéi vill si pro Dag fir « Kost und Logis » däerfen op Käschte vun der Allgemengheet ausginn.

Am Reglement ass och festgehalen, datt si fir Fluchreese vu méi wéi véier Stonnen däerfe Business-Class fléien.

Wat d’Minister/Innen ugeet, heescht et am Artikel 10 : « Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d’une déclaration motivée. Cette disposition s’applique également aux membres du Conseil d’Etat voyageant dans l’exercice de leur fonction.”

Op Nofro am Staatsministère, wat do drënner ze verstoe wier, heibäi géif et sech ëm Ausgaben handelen, „déi am strikte Kader vun dem professionellen Deplacement an d’Ausland getätegt goufen, déi ob der Basis vun enger Deklaratioun no der Rees kënne rembourséiert ginn. D‘Reglement mécht keng Prezisioun iwwert d’Natur an d’Héicht vun dësen Depensen.“

Fir Ausgaben am déngschtleche Kader gëtt et also keng Limitt, mee fir privat Ausgaben, och op enger Déngschtrees, kënnt de Staat net op. Fir datt déi „eligibel“ Ausgabe rembourséiert ginn, mussen d’Minister/Innen eng Pièce justificative era ginn, also eng Rechnung.

Reporter.lu hat och drop higewisen, datt dem Franz Fayot seng Partnerin hien op verschiddene Reesen begleet hat. An der Stellungnam ënnersträicht de Franz Fayot, hir Reeskäschte wiere privat bezuelt ginn.

De Staatsministère präziséiert, datt et den Ablack keng spezifesch Reegele gëtt, wat d’Begleede vu Regierungsmemberen duerch hir Partner/Innen ugeet. Wa si allerdéngs sollen Deel vun der offizieller Delegatioun sinn an d’Fraise sollen vun der Allgemengheet gedroe sinn, muss et en offizielle Partner/Innen-Programm op der Rees ginn. Dat hat d’Regierung esou 2015 festgehalen, heescht et aus dem Staatsministère.

Aus dem Staatsministère heescht et: „D’Regierung wäert sech zäitno an engem vun de nächste Regierungsréit mat dëse Prozeduren befaassen.