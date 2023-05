Am Virfeld vun de Gemengewalen den 11. Juni hu mir d’Leit aus deene véier Regiounen zu Wuert komme gelooss.

Mat eiser eegener Walkabinn ware mir an de Gemenge Lëtzebuerg, Esch-Uelzecht, Dikrech a Réimech ënnerwee.

Am éischten Episod féiert et eis an den Zentrum an d’Gemeng Lëtzebuerg. Ganzer 132.778 Awunner ginn et hei, dat ass ronn ee Fënneftel vun der Populatioun am Grand-Duché. Do misste genuch Leit ënnerwee sinn, déi eis eppes iwwert hir Gemeng kënnen erzielen.