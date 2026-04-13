Attacken op Iran net ausgeschlossD'US-amerikanescht Militär wëll dëse Méindeg domat ufänken, iranesch Häfen ze spären

Pierre Jans
D'Blockade géif onparteiesch fir d'Schëffer vun allen Natioune gëllen, déi Kurs op iranesch Häfen oder d'Côte hätten, heescht et vun den USA.
Update: 13.04.2026 06:11
© MARWAN NAAMANI/AFP

De Chef vun der iranescher Marinn nennt d’Annonce vum Donald Trump d’Strooss vun Hormus zu blockéieren ridicule. D’iranesch Marinn géif d’US-Arméi an der Regioun genee observéieren, esou den Scharam Irani op der nationaler Tëlee. Den iraneschen Ausseminister mécht d’USA dofir responsabel, dass d’Negociatiounen tëscht den USA an dem Iran de Weekend am Pakistan ouni richteg Resultater op en Enn gaange waren. Kuerz virun der Signatur vun engem Memorandum of Understanding, hätt d’US-Delegatioun déi iranesch mat Maximalfuerderungen virun de Kapp gestouss, behaapt den Abbas Araghtschi op der Plattform X.

Iwwerdeems geet aus engem Artikel aus dem Wall Street Journal ervir, dass den US-President drun denkt, vereenzelt nees militäresch Attacken géint den Iran duerchzeféieren. D’Zeitung berifft sech op Insider. Den Donald Trump sot wärend engem Rendez-vous op enger Militärbase zu Washington, et wär egal, ob den Iran nees verhandele wéilt oder net.

Wéineg iwwerraschend sinn d’Pëtrolspräisser geklommen nodeems d’Verhandlungen gescheitert waren. E Barrel Brent kascht entretemps 102 an en hallwen US-Dollar. Virun de Gespréicher tëscht de Krichsparteien war de Präis 95,20 Dollar.

De Péter Magyar
Orban gratuléiert Walgewënner
Tisza-Partei vum Péter Magyar ka sech Zwee-Drëttel-Majoritéit sécheren
Video
26
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Nom Echec vun de Friddensgespréicher
Donald Trump annoncéiert Blockad vum Passage vun Hormus
36
