Den 11. Juni ginn d'Gemengeréit am ganze Land nei bestëmmt. A falls Dir nach net genee wësst, wéi Dir wiele sollt, da kënne mir Iech nach eng Hëllef ginn.

An der leschter offizieller Table-Ronde fir d'Gemengewalen diskutéiere mir mat 8 Parteien iwwer d‘Sujete Sécherheet a Klimaschutz op kommunalem Niveau.

Déi lescht offiziell Table-Ronde fir d'Gemengewalen - Den Owend nom Journal um 20 Auer op RTL an duerno am Replay op RTL.lu an an eisen Appen.

Invitéiert sinn



Dan Biancalana (LSAP)

Carole Hartmann (DP)

Meris Sehovic (Déi Gréng)

Elisabeth Margue (CSV)

David Wagner (Déi Lénk)

Alex Penning (ADR)

Marc Goergen (Piraten)

Luc Majerus (Fokus)