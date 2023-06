Dat ass eent vun den Ziler vun der neier Plattform digitalskills.lu, déi ënnert anerem vum Premier a Medieminister Xavier Bettel presentéiert gouf.

Eng nei Plattform, op där een ënnert anerem d'Offer u Formatiounen am Beräich vun der Digitalisatioun fënnt, awer och zum Beispill, wat déi aneren EU-Memberlänner an dësem Beräich maachen.

D'Plattform reit sech nämlech an eng Initiativ vun der EU Kommissioun an, fir den neien digitale Kompetenze gerecht ze ginn. Et wier extrem wichteg, d'Leit mat ze huelen an der digitaler Transitioun an och de Betriber an Entrepreneuren déi néideg Outilen dofir ze ginn, gouf um Méindeg bei der Presentatioun betount.