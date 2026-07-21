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Audit bei der Direction de l'immigration no Bedruchsvirwërf gëtt vu "Résultance" gemaach

RTL Lëtzebuerg
Den Inneministère huet de Berodungsbüro domat beoptraagt, en administrativen Audit duerchzeféieren.
Update: 21.07.2026 15:50
© RTL

Den Audit leeft onofhängeg vun der lafender geriichtlecher Enquête a soll ënner anerem d'Gouvernance an déi intern Kontrollmechanismen ënnersichen.

De Ministère präziséiert, datt tëscht dem 4. Abrëll an dem 5. Mee 2025 dräi Mataarbechter vum Déngscht suspendéiert waren. Dës Suspensioune goufen de 6. Mee opgehuewen, mee ee vun deenen dräi Mataarbechter ass zënter Dezember 2025 nees suspendéiert.

No der Perquisitioun vum 7. Juli 2026 goufen zwee weider Mataarbechter suspendéiert. De Ministère erënnert un d'Onscholdsvermuddung.

Hei d'Schreiwes am Detail:

Audit à la Direction générale de l’immigration: le ministère des Affaires intérieures agit face aux allégations de fraudes administratives (21.07.2026)

Communiqué par : ministère des Affaires intérieures

Le ministère des Affaires intérieures a confié la mission annoncée d’audit du département étrangers de la Direction générale de l’immigration au cabinet de conseil «Résultance».

L’audit revêt un caractère administratif. Il est distinct et indépendant de l'instruction judiciaire en cours. Il portera entre autres sur la gouvernance et le système de contrôles internes du département étrangers de la Direction générale de l’immigration.

Au vu de demandes d’information quant au personnel de la Direction générale de l’immigration concerné, le ministère des Affaires intérieures tient à confirmer, voire à préciser ce qui suit.

Du 4 avril au 5 mai 2025, trois agents de la Direction générale de l’immigration ont été dispensés de service. Les dispenses ont été levées en date du 6 mai 2025. Un de ces trois agents est suspendu depuis décembre 2025.

À la suite de la perquisition à la Direction générale de l’immigration le 7 juillet 2026, deux autres agents ont été suspendus.

Le ministère rappelle la présomption d’innocence et le respect du secret de l’instruction.

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