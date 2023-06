Zu deem Fazit kënnt den «Zenter fir urban Gerechtegkeet», kuerz ZUG, deen nei interaktiv Kaarten an deem Sënn publizéiert huet.

De Virschrëften aus dem Joer 2013 no muss et an Entréeë vun 30er-Zonen en Zebrasträife ginn, deen och ronderëm Rout um Buedem marquéiert ass.

An op d’mannst 239 Fäll ass dat an der Stad Lëtzebuerg awer net de Fall. Entweder et ginn iwwerhaapt keng iwwer-Weeër, oder se sinn eben net richteg rout marquéiert.

Doduerch géif de Chauffeur dacks guer net mierken, dass hien an eng 30er-Zon abéit, heescht et an engem Schreiwes vun ZUG, wou vun engem Versoe vun der Stad a Punkto Richtlinnen a Bezuch op Zebrasträife rieds geet.

Schonn d’lescht Joer hat den Zenter an enger anerer Analyse, relativ grouss Defiziter festgestallt. D'Membere vum Kollektiv haten, eegenen Aussoen no, iwwer 1.700 Zebrasträifen analyséiert, fir erauszefannen, ob se konform si mam Code de la Route oder net. 400 waren der duerchgefall, well se net déi virgeschriwwen Distanz vu 5 Meter zu enger Parkplaz oder engem Busarrêt agehalen hunn.