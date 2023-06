De Staatsrot zerrappt de Projet an der Loft a formuléiert ganzer 17 formell Oppositiounen.

Auteure sinn d’LSAP-Inneminsitesch Taina Bofferding, de grénge Logementsminister Henri Kox an d’liberal Finanzministesch Yuriko Backes. De Conseil d'État suggeréiert a sengem Avis, datt den Text komplett nei muss geschriwwe ginn. Dësen Text géing der juristescher Komplexitéit vun der Matière net gerecht ginn, notamment op prozeduralem Niveau.

Et géingen Elementer aus der administrativer Prozedur an traditionell Steierreegele matenee vermëscht ginn. Virun allem monéiert déi héich Kierperschaft juristesch Onsécherheeten. De Projet géing plazeweis den Exigenzen a punkto Kloerheet an Accessibilitéit net Rechnung droen, déi vun der Constitutioun verlaangt ginn.

Eng formell Oppositioun erausgepickt: De Conseil d'État gesäit kee Grond, firwat bei der Definitioun vun Terrainen, déi bei der Grond- an och bei der Mobiliséierungssteier concernéiert sinn, eng Differenz gemaach gëtt, tëscht Terrainen an urbanen Zonen an deenen a Gréng-Zonen.

Mam Projet vum Inneministère sollt d’Grondsteier reforméiert ginn, eng Mobilisiéierungssteier fir bebauten Terrainen agefouert ginn an et sollt och eng Tax op eidele Wunnenge kommen.

D’Grondsteierreform gouf och scho vun de jonke Gréngen a jonke Liberale kritiséiert, well se net wäit genuch géing goen. Änlech huet sech och d'Chambre des salariés geäussert.

De Gemengesyndikat Syvicol hat ënnert anerem bedauert, datt d’Recettë vun der neier Mobiliséierungssteier net géingen an d’Keese vun de Gemenge fléissen.