De Statec huet eng Tabell, an där festgehalen ass, wéi héich d'Salairen am Schnëtt an deene verschiddene Gemengen zu Lëtzebuerg sinn.

An dëser sinn d'Moyennen an de Median vun de Paien festgehalen, déi d'Leit, déi an deene verschiddene Gemenge liewen, verdéngen.

Am Meeschte verdéngen deemno - statistesch gesinn - d'Residente vun der Gemeng Nidderaanwen. Dat mat enger Pai vun, an der Moyenne, 12.645 € de Mount. De mediane Salaire läit hei bei 6.659 €. Dat bedeit, dass d'Hallschent vun de Leit, déi an der Gemeng wunnen e méi héijen an déi aner Hallschent e méi nidderege Salaire hunn.

90 % vun de Residente vun Nidderaanwen verdéngen iwwerdeems méi ewéi 2.234 € de Mount an 10 % verdéngen esouguer iwwer 21.875 €.

Um aneren Enn vun der Skala läit dann d'Gemeng Wolz. Hei verdéngen d'Awunner an der Moyenne 4.072 € de Mount an de Median vun de Salairë läit bei 3.167 €. 10 % vun de Wëlzer hunn eng Pai vu 6.444 € de Mount oder méi.