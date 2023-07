Nodeems de Lycée Emesinde zu Miersch de Gebrauch vun Handyen an Tabletten zum Deel ageschränkt huet, hu mir e puer Saache beim Ministère nogefrot.

Den Educatiounsministère géif aktuell keng Necessitéit, fir e generellen Handyverbuet gesinn. Dat well de Gebrauch vum Handy wärend dem Unterrecht an alle Schoule per Reglement grand-ducal verbueden ass.

Autonomie vun de Lycéeën

Intern kënnen d’Lycéeën de Notze vum Handy de Realitéiten am Alldag upassen, eppes wat an de meeschte Schoulen och gemaach géif ginn.

De Lycée Ermesinde zu Miersch huet d’Decisioun de Gebrauch vu Handyen a Laptoppen anzeschränken am Kader vu senger Autonomie geholl.

“De Ministère huet Kenntnis dovu geholl, datt de Lycée op dee Wee am gaangen ass a wäert och spéiderhi mat der Direktioun de Point maachen iwwer d’Erfarungen, déi d‘Schoul mat der Reegelung mécht.“

Decisioun vum Lycée Ermesinde

Dat wou elo de Lycée Ermesinde decidéiert huet, gëllt fir Schüler vu Septième bis Quatrième. D’Decisioun wier d’Resultat vun engem breeden Reflexiounsprozess iwwer 2 Joer, deen notamment als Zil hat, de Spezifizitéite vum pedagogesche Konzept vum Lycée besser Rechnung ze droen, esou den Educatiounsministère. Digital Medie géifen net a Fro gestallt ginn, et géing virun allem drëms goen, den abusive Gebrauch vun de mobille Geräter anzeschränken. Am pedagogeschen Alldag wier de PC als Hëllefsmëttel weider am Asaz.