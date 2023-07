Duerch Buerunge net wäit vu Mëschbësch ewech ass Waasser mat Schlamm an d'Syr gelaf an huet d'Baach an dësem Beräich verknascht.

D'Waasserwirtschaftsamt gouf alarméiert an hir Experten hu sech d'Situatioun op der Plaz ugekuckt. De Chantier gouf dem Artikel 22 no zougemaach. De Bauhär vum Chantier muss elo erklären, wéi et zu dëser Verschmotzung koum a muss Mesuren en place setzen, fir dat an Zukunft ze evitéieren, éier de Chantier weidergefouert ka ginn. Wéi et vun der Verwaltung heescht, hätt een eng Enquête lancéiert.