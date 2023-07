Zanter Kuerzem zirkuléiert an de soziale Reseauen eng Foto vun enger Fra am Rollstull, déi soll op der falscher Plaz vun Adapto ofgesat gi sinn.

Mir hu Kontakt mat der Duechter opgeholl, déi dëst op Facebook verëffentlecht huet, fir eis ze erklären, wéi et zu dësem Virfall komm ass.

Hir Mamm géif zanter Joren de Service Adapto notzen an et hätt een nach ni Problemer gehat, esou d'Michèle Reuland. Si wier mat hirer Mam e Samschdeg an enger Grande-Surface gewiescht, duerno wier d'Fra vum Service Adapto nees zréck op Beetebuerg an d'Fleegeheem gefouert ginn. Wéi se do awer net ukomm ass, krut si een Uruff aus dem Heem.

"Mäi Brudder an och d'Personal sinn dunn no hir siche gaangen a mir hunn och d'Police kontaktéiert. Et gouf och versicht, iwwer d'Urgence-Nummer vum Adapto eppes gewuer ze ginn, mee och do si mer net virukomm."

No e puer Stonne gouf d'Fra vun 73 Joer vu Mataarbechter vun den CFL fonnt, dat wéi si op hir Nuetsschicht komm sinn.

D'Foto, déi den Ament an de soziale Reseauen zirkuléiert ass gemaach ginn, fir ze dokumentéieren, wou hir Mamm ofgesat gouf.

D'Annick Trmata ass Sous-Direktesch vun der Verwaltung fir den ëffentlechen Transport (ATP), de Virfall vum Weekend géif ee ganz eescht huelen. Et wier ee bedauerlechen Tëschefall gewiescht.

Annick Trmata, Sous-Direktesch vun der Verwaltung fir den ëffentlechen Transport

An dësem konkrete Fall, wier eng Begleetpersoun beim Trajet virgesi gewiescht, déi awer net matgefuer ass, esou d'Annick Trmata. De Chauffer hätt esou d'Client net dierfe mathuelen a missen drop bestoen, dass d'Fra vun 73 Joer eng Begleedung hätt misse bei sech hunn. Den Informatioune vun der Verwaltung no hätt de Client dem Chauffer en Cours de route eng aner Informatioun ginn a punkto Destinatioun, ewéi dat wat gebucht war.

Annick Trmata, Sous-Direktesch vun der Verwaltung fir den ëffentlechen Transport

Et kéint een op alle Fall net novollzéien, dass de Chauffer d'Persoun do raus gelooss huet. De Chauffer an d'Busfirma wieren och zur Rechenschaft gezu ginn, heescht et vun der zoustänneger Administratioun. Esou wuel d'Verwaltung, wéi d'Busentreprise an de Chauffer géifen de Virfall bedaueren. Et géif een nach emol iwwerall den Appell maachen, dass ee sech un Instruktioune muss halen.