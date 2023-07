D'Police huet um Mëttwoch matgedeelt, dass een den Dag virdrun eng Läich an engem Weier op der Houschter Déckt fonnt huet.

Beim Mann handelt et sech RTL-Informatiounen no ëm en eeleren Här. Op Nofro krute mer vum Parquet matgedeelt, dass eng Friemawierkung kann ausgeschloss ginn. Iwwerdeems krute mer och d'RTL-Informatioun confirméiert, dass de Weier an deem de Mann fonnt gouf, him selwer gehéiert huet.

D'Police hat schonn um Donneschdeg matgedeelt, dass een d'Identitéit vum Mann ermëttele konnt.