Zanter dësem Summer flitt och d'Airline Wizz Air um Findel. Fir den OGBL, LCGB an ALPL ass dat eng ganz schlecht Nouvelle aus sozialer Siicht.

Déi ungaresch Airline wier bekannt fir hir low-cost, also ganz niddreg Tariffer, mä och anti-sozial an anti-gewerkschaftlech Aktiounen. Déi niddreg Präisser géingen op d'Käschte vun de Salariéeë goen. D'Gewerkschaften OGBL an LCGB, souwéi och d'Lëtzebuerger Piloten-Associatioun ALPL betounen, datt d'Arrivée vu Wizz Air zu Lëtzebuerg keng Aarbechtsplazen a keng Steiere géing erabréngen.

Et misst Schluss si mam sozialen Dumping, sou d'Gewerkschaft. D'Politik soll der Liberalisatioun vum Aviatiounssecteur endlech de Réck dréinen.