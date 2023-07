Am Norde ginn d'Pirate mat 4 Fraen a 5 Männer mat an d'Chamberwalen am Oktober.

Den Duerchschnëttsalter vun de Kandidaten ass 40 Joer, den eelsten huet 59 Joer, dee jéngste 25. Bei de Chamberwalen 2018 kruten d'Piraten 7,67 Prozent vun de Stëmmen am Norden. Déi komplett Lëscht Ben POLIDORI, männlech, 33, Informaticien chez POST Luxembourg, Conseiller communal,

Lëtzebuergesch.

Céline ACHHAMMER, weiblech, 25, Front Desk Agent, Lëtzebuergesch.

Emir BADIC, männlech, 27, Employé CFL, Lëtzebuergesch a Serbesch.

Tom HARY, männlech, 35, Magasinier, Lëtzebuergesch.

Mireille LIESCH, weiblech, 53, Artiste, Lëtzebuergesch.

Raymond REMAKEL, männlech, 59, Indépendant en retraite d’invalidité, Lëtzebuergesch.

Cloé TIMMERMANN, weiblech, 27, Agente immobilière, Lëtzebuergesch a Belsch.

Mathilde WEIGEL, weiblech, 51, Retraite, Lëtzebuergesch.

Luc WINANDY, männlech, 49, Syndicaliste Ponts&Chaussées, Lëtzebuergesch