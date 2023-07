Wat méi gréng, wat méi gesond, wat méi rout, wat méi ongesond. Den Nutri-Score definéiert den Nährwert vu Liewensmëttel.

Zanter 2021 gëtt et d’Skala vum Nutri-Score op de Verpackungen och hei am Land fir lëtzebuergesch Entreprisen. E Méindeg presentéiert de Gesondheetsministère eng Etüd, wéi dësen an der Populatioun an an den Entreprisen ukënnt.

D’Skala vum Nutri-Score deelt Liewensmëttel a 5 Kategorien an, déi faarflech vu gréng bis rout reechen, a mat de Buschtawe vun "A" bis "E" gezeechent sinn. "A" ass gréng a gesond, "E" rout an dat ongesondst, wat d’Skala ze bidden huet.

Nutri-Score Erkläerung / Reportage Diana Hoffmann

Fir d'Definitioun vun dëse Kategorië ginn op 100 Gramm gekuckt När- an Inhaltsstoffer wéi Eewäiss, Ballaststoffer, Uebst, Geméis an Nëss negativ Punkten zougewisen. Positiv Punkte ginn et fir den Energiegehalt, gesättegt Fetter, Zocker a Salz. Generell gëllt, wat de Score méi niddreg ass, wat de Produit méi gesond ass. Ausname bei der Berechnungsmethode gi bei Kéis a Gedrénks gemaach.

Den Nutri-Score ass eng Kennzeechnung fir Liewensmëttel, déi bis elo a 7 europäesche Länner vun Entreprisen op fräiwëlleger Basis genotzt gëtt. Hei am Land waren et bis Enn Abrëll 6 Entreprisen.

Iwwert déi jeeweileg Liewensmëttelkategorien ewech huet de Score awer keng Bedeitung. Heescht, och wann ee just Produite vun der grénger Kategorie "A" am Kuerf huet, heescht net, dass ee sech gesond an equilibréiert ernäert. Verschidde Produite kënne wéinst hirer Zesummesetzung och ni mat "A" ausgezeechent ginn.

Ëmmer nees gëtt den Nutri-Score och kritesch hannerfrot. Zum Beispill géing net berécksiichtegt ginn, dass bestëmmte Liewensmëttel wéi Olivenueleg just géingen a klengen Dose consomméiert ginn. Och géinge Séiss- a Faarfstoffer, oder änlech Konservéierungsstoffer, net berécksiichtegt ginn.

Positiv Auswierkunge vum Score kënnen awer sinn, dass d’Hiersteller un hirer Rezepter schaffen, fir e méi gesonde Produit ze hunn.

Detailer, wéi vill Energie am Produit ass an den Undeel vu bestëmmten Närstoffer, sinn dogéint an der Närwäerttabell ze fannen, déi dem Gesetz no op all Verpackung muss ofgedréckt sinn.