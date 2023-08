Fir déi knapps 2800 jonk Leit, déi am leschte Schouljoer hiren Secondaires-Diplom gepackt hunn, geet elo eng nei Etapp am Liewen un.

Vill wëllen der warscheinlech an d‘Ausland studéiere goen. An dëse Summer musse si sech op d‘Sich no enger Kummer respektiv enger Wunneng maachen. Eng Sich déi trotz der finanzieller Ënnerstëtzung och fir Lëtzebuerger Studenten ëmmer méi schwéier gëtt.

Der Associatioun vun de Lëtzebuerger Studente-Cerclen ass de Problem bekannt. Net nëmmen hei am Land, mä och an auslännesche Stied, sinn d‘Wunnenge méi rar an d‘Loyeren méi deier ginn.

D‘Sophie Mangen, ACEL-Comitésmember: "Ech si lo scho fënnef Joer zu Köln. A mengem éischte Joer hunn ech 600 Euro de Mount bezuelt. Elo hunn ech zwar eng nei Wunneng. Mä allgemeng sinn et elo ganz aner Präisser."

Och an der Belsch, hei an der Haaptstad Bréissel, muss ee souguer fir eng Kummer an enger WG 500, 600 Euro iwwerweisen. Eng nei Wunngemeinschaft grënnen, ass a ville Stied nach méi schwéier, wéi d‘Christine Lenertz, Vize-Presidentin vum Ressort Informatioun bei der ACEL, confirméiert: "Mir Studenten sinn do an direkter Konkurrenz mat jonke Koppelen déi och zwou Schlofkummere brauchen. En zweete Problem ass, dass Proprietären net ëmmer Studenten an hirer Wunneng wëllen."

D‘ACEL-Presidentin Ann Bertemes erënnert sech: „meng WG huet sech viru véier Joer gegrënnt. Mir hate virdru vill Wunnengen ugeschriwwen a just 18 Visitte kritt. An déi 18. Wunneng krute mir.“

Dat ass och ee vun de generellen Tipps vun der ACEL: vill Wunnengen ufroen, gedëlleg bleiwen. An net ze glott sinn. Heiansdo hëlleft et, e Kompromëss anzegoen an sech emol an enger Stad néierzeloossen. Villäicht an enger Studentewunneng. Mat der Zäit fënnt een da vläicht eppes méi Flottes.

All Stad huet hir eege Problemer. Déi eenzel Studentecerclen proposéieren am Guide vun der ACEL Léisungen. Deen aktuelle fënnt een och op hirem Site.

Déi nei Broschür geet geschwënn an den Drock – dora sinn awer och d‘Loyerspräisser no uewen ugepasst ginn. Ma dovu sollen d‘Studenten sech net decouragéiere loossen, wéi d‘Christine Lenertz erkläert: „Mir schaffe jo och mam Service Aides financières vum Staat zesummen. Si sinn och ganz oppe fir Diskussiounen a kommen de Studente gär entgéint. D‘Studentebourse gëtt jo och un den Index ugepasst.“

D'ACEL géif hëllefe wou se kann. Aktiv Wunnengssich gehéiert awer net zu hiren Aufgaben.