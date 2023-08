Wéi och op de Biller z'erkennen ass, huet sech e Camion op d'Säit gedréit. De Chauffeur selwer gouf ageklemmt.

Wéi d'Police mellt, ass e Mëttwoch de Moie géint 10.50 Auer op der A6 a Richtung Belsch e gréisseren Accident geschitt. E Camion an eng Camionnette hu sech hei tëscht Mamer/Capellen a Stengefort ze pake kritt, de Camion huet sech iwwerschloen.

Wéi et sur Place heescht, soll de Chauffeur vum Camion ageklemmt gewiescht sinn an huet missten vun der Rettungsekippen befreit ginn. De Rettungshelikopter vun der Air Rescue war och op der Plaz. 2 Persoune goufen am Ganze blesséiert.

⛔ A6 ➡️ Belgique

Suite à un accident vers 10h50 sur la A6 ➡️ Belgique, l’autoroute est fermée à la circulation entre Mamer/Capellen et Steinfort pour une durée indéterminée.



⚠️Déviation mise en place.



Veuillez éviter les alentours.#trafic #accident #traficnews pic.twitter.com/dHQlInW83u — Police Luxembourg (@PoliceLux) August 9, 2023

D'Autobunn selwer ass a Richtung Belsch tëscht Mamer/Capellen a Stengefort komplett gespaart, dat op onbestëmmten Zäit esou d'Police. Mir krute sur place confirméiert, dass d'Autobunn fir eng Partie Stonnen dierft gespaart sinn. Deviatioune sinn op der Plaz gezeechent, et heescht awer, d'Plaz sou gutt et geet z'evitéieren.

Wéi et heescht, gouf d'A6 och kuerzzäiteg a Richtung Stad gespaart, dat op der selwechter Héicht, wéi a Richtung Belsch. Ëm déi Zäit ass och e weideren Helikopter vun der Air Rescue gelant. Um kuerz virun 13 Auer, gouf d'Streck Richtung Stad nees opgemaach.

