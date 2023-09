De Staat keeft am Ganzen 114 Wunnengen um private Marché op. Liicht méi ewéi déi 90, déi de Logementsminister Henri Kox virun 3 Méint op RTL ugekënnegt.

Et handelt sech ëm sougenannt VEFA, Wunnengen, wou d’Bauaarbechten hätte kënnen ufänken, mee duerch de Manktem u Keefer gebremst waren. Den Henri Kox schreift an engem gemeinsame Communiqué mat der Finanzministesch Yuriko Backes, datt 5 Reservatiounskontrakter um Punkt wieren ënnerschriwwen ze ginn.

D’Wunnengen, dorënner zwee Eefamilljenhaiser sinn an der Stad, zu Déifferdeng, zu Ettelbréck, zu Ell an zu Steesel. De Präis: 69 Milliounen Euro. Den Henri Kox hat bei eis am Interview erkläert, datt dat ënnert dem Marchéspräis wier, mee net à perte fir d’Betriber. Metercarréspräisser wollt hien, och no Nofro vun der CSV, net soen.

Am Communiqué heescht et weider, datt 3 aner Projete mat 70 Wunnengen och nach ënnert d’Lupp geholl ginn. Duerch d’Opkafe vu private Projete géing een ënnert anerem d’Bauentreprisen ënnerstëtzen: well d’Zënsen eropgaange sinn, gëtt zanter engem Joer manner verkaaft, wat dozou kéint féieren, datt däitlech manner gebaut gëtt.