Um Dënschdeg huele mir Iech an eiser Serie mat bei de Marc, deen zënter e puer Joer zu Bollenduerf lieft. Säi Mupp huet hie gezwongen an d'Ausland ze goen.

De Marc a seng Fra hu Joerzéngte laang zu Lëtzebuerg e Café gehat. Wéi et dunn Zäit fir d’Pensioun war, hu si decidéiert, en Haus an Italien ze kafen, wou de Marc seng Originnen huet. Dunn huet seng Fra awer missen operéiert a versuergt ginn a kuerz drop krut de Marc nach en Häerzinfarkt. Den Dram vun Italien louch domat op Äis an dat obwuel d’Haus an Italie scho kaf ass.

Bis hir Gesondheet et nees erlaabt, an Italien ze plënneren, wollte si zu Lëtzebuerg lounen, fir sech hei medezinesch behandelen ze loossen. An Italien wier d’Gesondheetsversuergung zwar net schlecht. Ma et wier awer schwiereg mat de Fachwierder an de Klinicken, och wann de Marc Italieenesch versteet a sech och verstännege kann.

Op der Sich no enger Iwwergangsléisung stéisst d’Koppel awer op eng Partie Problemer. Méi wéi 50 Wunnenge ware si kucken. En Doheem hu si awer net fonnt. Néierens war een nämlech bereet hiren Hond de Rambo mat opzehuelen. Souguer an deene Wunnenge wou Déieren eigentlech erlaabt waren, krute si eng Ofso, well de Rambo kee klenge Chihuahua ass, mee en däitsche Schéiferhond. Dass den Hond e ganz braven a propperen ass, huet d’Proprietären net interesséiert.

Elo wunnt d’Koppel zesumme mat hirem Rambo just e Kilometer hannert der Lëtzebuerger Grenz. Méi genee an Däitschland zu Bollenduerf. Hei goufe si direkt frëndlech opgeholl an den Hond war kee Problem. Fir e bësse méi wéi 700 Euro liewe si hei. Nieft de Logementspräisser ginn et awer och nach weider Virdeeler. Sou kann een och méi bëlleg akafe goen an d’Leit wiere méi frëndlech, fënnt de Marc. "Mir gi just nach op Lëtzebuerg, fir bei den Dokter ze goen. Soss si mir léiwer op dëser Säit vun der Bréck." Wann de Marc a seng Fra da rëm op de Been sinn, géif een awer och Bollenduerf verloossen an sech den Dram vun Italien erfëllen. Zeréck op Lëtzebuerg wëll d’Koppel definitiv net.

