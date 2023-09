Eng Bäisetzung vun den Äschen op engem Bëschkierfecht ass an de leschte Joren zu enger dacks genotzter Alternativ zu engem klassesche Begriefnes ginn.

Vun engem "Wandkierfecht" hunn awer déi mannst vun eis schonn eppes héieren. Där gëtt et op alle Fall een op enger Kopp an der Gemeng Klierf. Mat ausrangéierten Eoliennen huet dëse Site näischt ze dinn; an d’Äsche ginn och net fräi verstreet. An awer ass dës Plaz eng ganz speziell, duerch hir Geschicht a mat de Geschichte ronderëm.

Éischt Schrëften aus dem 10. Joerhonnert

Buchebuerg - sou huet d'Duerf geheescht, iwwer dat 915 scho geschriwwe ginn ass. Historesch wier et, esou kréie mer erkläert, eng vun den eelsten an intressantste Plazen tëscht Hëpperdang, Hengescht a Kéisfuert. Am fréie Mëttelalter, hu se dunn d’Pescht erwëscht. Ausser deenen Doudege blouf keen.

Iwwer Joerhonnerten eng Plaz mat Kierch a Kierfecht

D'Danielle Schroeder ass gebierteg vun Hëpperdang a weess, dass dono eng Kierch an e Kierfecht do waren. Déi ronn Plaz, déi schonn Enn 18. Joerhonnert op der Ferraris-Kaart esou agezeechent ass, wier wuel ni als landwirtschaftlech Fläch gebraucht ginn. An effektiv: um Kadaster heeschen déi ronn 20 Ar haut: "Hinter der Altkirch".

Am Zweete Weltkrich hätt déi däitsch Arméi iwwregens hir Zaldoten hei begruewen. Dono wieren déi awer rapatriéiert ginn.

Archeolog fënnt Brosch a Kräiz, déi haut verschwonne wieren

Virun enger Rei Joren hätt den INRA, d'Departement vun den Archeologe vum Kulturministere, endlech mat Ausgruewungen ugefaangen. Et hätt een zwou Brosche fonnt (respektiv e Kräiz), erzielt d'Danielle Schroeder. Ma si hätten déi ni erëm kritt, also ausser Fotoen hätt ee näisch. D'Objete wiere verschwonnen.

An och en Dokument vum INRA aus dem Joer 2021 mécht d'Gemeng Klierf rosen. Do steet nämlech, si hätten de Site, no de Fouillen am Joer 2004, saccagéiert - wat inacceptabel wier.

Eng Alternativ zum Bëschkierfecht

De Wandkierfecht ass haut eng Alternativ zu enger Bäisetzung vun den Äschen am Bësch. Et ass e schéine Site, deen villes z'erzielen huet, deem seng Mystik awer duerch d'Eoliennen - déi noost steet op 50 Meter - zu engem groussen Deel zerstéiert gëtt.