Dat huet den DP-Educatiounsminister Claude Meisch de Mëttwoch de Moien op der Pressekonferenz fir d'Rentrée betount.

Am Klassik sinn dat eng Sektioun P ronderëm d'Sciences cognitives a Sciences humaines an eng Sektioun R ronderëm d'Politik an déi nohalteg Entwécklung. Am General sinn dat jee eng Sektioun ëm Technologie, Sport a Gesondheet an eng ëm d'Naturwëssenschaften, Informatik a Mathematik.

De Minister huet dann och op d'Kritik vun der Gewerkschaft SEW reagéiert, de Schoulsystem wier vun him zerspléckt ginn. Hie wier houfreg drop, dass all Kand onofhängeg vum Revenu vun den Eltere kéint vun allen Offere profitéieren.