Konkret kënne Betriber e Prêt ufroen, deen zu 80 Prozent vun der SNCI an zu 20 Prozent vun hirer Bank vergi gëtt.

De Prêt dierf maximal 5 Joer lafen an d’Entreprisë kënnen bis zu zwee Joer duerno eréischt ufänke mat Zeréckbezuelen.

D’SNCI gëtt sech dofir eng Enveloppe vun 100 Milliounen Euro.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

La SNCI offre un instrument de financement en faveur des entreprises du secteur de la «construction – gros-œuvre – équipement technique – parachèvement» en situation de crise (19.09.2023)

Communiqué par : ministère des Finances / ministère de l'Économie / Société nationale de crédit et d'investissement (SNCI)

Vu la situation de crise dans le secteur de la construction, la Société nationale de crédit et d'investissement (SNCI) complète sa gamme d'instruments de financement. En coopération avec ses banques partenaires, elle offre désormais la possibilité de financement en faveur des besoins exceptionnels liés à cette situation de crise des entreprises de la construction, de gros-œuvre, d'équipement technique et de parachèvement.

La SNCI pourra financer jusque 80% du besoin global de telles entreprises, sous réserve que le solde de 20% soit financé par la banque intermédiaire. L'enveloppe totale retenue à cet effet par le Conseil d'administration de la SNCI lors de sa dernière réunion est de 100 millions d'euros correspondant à un effet levier total de près de 125 millions d'euros, co-financements bancaires inclus.

La durée maximale du prêt est de 5 ans avec une période de grâce initiale sur le remboursement du capital de maximum 2 ans. S'y ajoute qu'un remboursement anticipé sans pénalités est possible. Ceci vise à donner un maximum de flexibilité aux chefs d'entreprise dans la gestion de leur trésorerie à un moment où ils en ont le plus besoin. La SNCI, en collaboration avec les banques de la place, joue ainsi son rôle de partenaire financier stable des entreprises nationales, et ce également en temps de crise.

L'instrument s'adresse aux entreprises luxembourgeoises dont les activités relèvent directement des secteurs précités, disposant d'une autorisation d'établissement valable, en vue du financement d'un besoin exceptionnel et temporaire apparu de par la crise actuelle touchant le secteur. Ne sont pas éligibles les entreprises et groupes d'entreprises exerçant directement ou indirectement l'activité de promotion immobilière, ni les agences immobilières.

Afin de simplifier au maximum les démarches administratives pour l'entreprise concernée, le financement se fait de façon indirecte par le biais de la banque habituelle du client. Les demandes devront être introduites auprès de la SNCI jusqu'au 30 juin 2024 par l'intermédiaire d'une des banques partenaires de la SNCI.

Des informations plus détaillées sur le financement de crise proposé ainsi que la liste des banques partenaires seront disponibles sur https://www.snci.lu/.

Vincent Thurmes, président de la SNCI, remercie les banques partenaires de la SNCI pour leur disposition à œuvrer ensemble avec la SNCI dans ce contexte difficile pour certaines entreprises luxembourgeoises.

Yuriko Backes, ministre des Finances, a dit: «Cette facilité de financement mise en place par la SNCI complémente le paquet de mesures pour soutenir les métiers de la construction et l'accès au logement présenté en juin. Il m'importe de fournir un appui solide au secteur de la construction face aux défis actuels et d'aider les entreprises concernées à naviguer à travers cette période difficile et à maintenir leurs emplois. L'action de la SNCI et de ses banques partenaires est une nouvelle illustration du rôle essentiel qu'une place financière solide peut jouer en tant que solution, dans le contexte de crises affectant l'économie du pays.»

Franz Fayot, ministre de l'Économie, a commenté: «À travers la mise en place de cette possibilité de financement, la SNCI renforce le dispositif de mesures gouvernementales déjà existant en faveur des métiers de la construction et de l'accès au logement qui souffrent d'un ralentissement significatif de leur activité. En tant qu'acteur national important pour soutenir les entreprises, la SNCI joue ainsi pleinement son rôle de banque publique au service de l'économie luxembourgeoise.»

Tom Oberweis, président de la Chambre des métiers, commente: «En raison de la hausse des coûts et des taux d'intérêts hypothécaires, se traduisant par une baisse de la demande actuelle et future, le secteur de la construction est soumis à rude épreuve. La bouffée d'oxygène proposée par la SNCI est susceptible de permettre aux PME de l'artisanat de pouvoir traverser le contexte économique très difficile.»

La SNCI est un établissement bancaire de droit public spécialisé dans le financement à moyen et à long terme des entreprises luxembourgeoises. Elle accorde des prêts à l'investissement, de financement de projets ainsi que des prêts de création-transmission à des PME nouvellement créées ou reprises ainsi que des financements à l'étranger aux entreprises luxembourgeoises désireuses de se développer sur les marchés à l'étranger.