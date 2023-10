Géint 17.30 Auer e Sonndeg krut d'Police en Tëschefall op engem Feldwee zu Groussbus gemellt.

E Mann soll hei zwou Persoune mat engem Auto iwwerrannt hunn.

Eent vun den Affer ass nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen, déi aner Persoun ass kuerz drop am Spidol verscheet.

Den éischten Informatiounen no soll et sech beim presuméierten Täter ëm de Bouf vun den zwee Foussgänger handelen. Dëse konnt kuerz no der presuméierter Dot bei sech doheem ugetraff ginn. Hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl an et gouf eng Enquête wéinst Doutschlag an d'Weeër geleet.