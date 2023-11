Flüchtlingen a Migratioun sinn eng grouss Erausfuerderung a ganz Europa, de Grand-Duché ass do keng Ausnam.

Lëtzebuerg huet seng Politik misse rezent adaptéieren a kann net méi jiddereen, dee Schutz sicht, direkt ophuelen. Wéi mierkt een dat bei de soziale Strukturen? Bei der Stëmm vun der Strooss? Eise Reporter Marc Hoscheid ass e Méindeg de Moie live vum Terrain.

"Kloer mierke mir den Impakt vun der méi restriktiver Asylpolitik. Mir mierken allgemeng direkt den Impakt vun de Krisen an Europa." D'Zuele bei der Stëmm vun der Strooss sinn explodéiert, seet de Bob Ritz, hire Spriecher.

Extrait Bob Ritz

Iwwer 700 Moolzechten op dräi Restaurante verdeelt géif ee pro Dag verdeelen, bal 400 Moolzechten an der Stad. Zejoert louch een do bei 250, maximal 300 Iessen. De Restaurant zu Hollerech géif aus allen Néit platzen. "D'Streetworker verdeele Jetonen un d'Leit an den Zelter, fir datt déi eppes z'iesse kréien", sou de Bob Ritz. Am Restaurant vun der Stëmm vun der Strooss wären d'Ukrainer elo och déi drëtt Nationalitéit, déi géif iesse kommen.

D'Wanteraktioun, wou een e Bett kritt, fänkt de 15. November un. Der Stëmm vun der Strooss no wier et gutt, wann déi éischter géif ufänken, méi laang dauert oder d'ganzt Joer géif funktionéieren. Well de Besoin wär grouss.

© RTL Archivbild

De Bob Ritz huet e Méindeg de Moien am Live-Interview och bedauert, datt mer géifen nokucke wéi Leit ënnert enger Bréck schlofen. An et net géifen hikréien, nach 50 Schlofplazen ze schafen. Männer, déi schonn an engem aneren EU-Land eng Demande gemaach hunn, komme jo aktuell op eng Waardelëscht. Dowéinst hunn déi éischt Flüchtlingen schonn Zelter opgeschloen, well se kee Bett kruten.

Mir géifen net wëssen, wat déi Leit erlieft hunn. Si géife bei eis kommen, fir Schutz ze sichen an op der Strooss landen. Do misst méi méiglech sinn.

Vun der neier Koalitioun erwaart ee sech, datt mam Terrain geschwat gëtt. Och d’Stëmm vun der Strooss wär e Big Player a géif gäre gehéiert ginn. Caritas a Rout Kräiz ware jo vun de Verhandlungsdelegatioune geruff ginn.