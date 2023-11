De Gerd Klestadt war als Kand 26 Méint laang am KZ. Haut wëll hien opklären a grad de Jonke weisen, wat geschéie kann, wann een net oppasst.

Si sinn zënter Joerzéngten am Asaz géint d'Vergiessen a goufen en Donneschdeg den Owend dofir geéiert: de Gerd Klestadt an de Claude Marx hunn als jüddesch Kanner den zweete Weltkrich erlieft an iwwerlieft. Ronn 90 Joer si si al, an hu sech zum Zil gesat, d'Jugend iwwer den Antisemitismus an iwwer d'Shoah opzeklären. Fir datt d'Memoire net vergiess an d'Feeler vun deemools net widderholl ginn.

De Portrait vum Gerd Klestadt vum Monique Kater: