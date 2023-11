Hëtzt vun der Äerd kéint an Zukunft am Süde vum Land ganz Quartiere mat Wäermt versuergen.

Op d'Iddie ass ee komm, well de Fonds du Logement fir de Quartier Neischmelz zu Diddeleng no erneierbaren Energië gesicht huet. Wëssenschaftlech Analyse sollen elo Kloerheet bréngen.

Ronderëm Diddeleng sicht een elo no waarmem Waasser a bestëmmten Déiften. Bei enger Déift vu ronn 1.000 Meter rechent ee mat 50 Grad a bei 2.000 Meter kéinten d'Waassertemperature bei 70 bis 80 Grad leien. Wou een dëst Waasser fënnt, sollen elo wëssenschaftlech Miessungen erausfannen. Eng franséisch Firma, déi op der ganzer Welt geologesch Analyse mécht, krut den Optrag. Speziell Camione schécke Vibratiounen an de Buedem, Mikroen enregistréieren d'Echoe vun dëse Schockwellen. Mat dësen Donnéeë kann de Computer e Modell vun de Buedemschichte generéieren.

Vum 15. November bis ugangs Dezember daueren dës Miessungen. Op dräi Achse sinn d'Camionen ënnerwee: tëscht Diddeleng an Esch an och tëscht Diddeleng a Féiz an dann nach tëscht der Franséischer Grenz a Beetebuerg. 2.000 Sensore stinn dofir laanscht 30 Kilometer Strooss. An da waart ee gespaant op d'Resultater.