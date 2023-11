D'Fédération des Artisans begréisst et a sengem Schreiwes no der Regierungserklärung vum Premier Luc Frieden, dass d'Kris an der Baubranche erkannt gouf.

Et ass ee frou driwwer, dass op déi eescht ze huelen an drénglech Kris am Secteur mat konkrete Mesurë reagéiert gëtt, dat an deem am Virfeld mam Secteur diskutéiert gouf.

Et géif elo drëms goen, d'Beschäftegung am Bausecteur ofzesécheren an ënnert anerem steierlech Mesuren op de Wee ze bréngen, fir den Investissement am Wunnengsbau unzekuerbelen.

De Fait, dass bei Baugeneemegungen den administrativen Opwand soll méi kléng ginn, begréisst een dohier och, genee sou, dass weider an den Ausbau an an d'Ënnerstëtzung am Kader vun der Energie-Wend weider investéiert a souguer ausgebaut gëtt. Dozou géif och d'Elektromobilitéit gehéieren.

Hei de komplette Communiqué vun der Fédération des Artisans

Fédération des Artisans zur Regierungserklärung: Handwerk sieht eine ganze Reihe positive Ansätze

Die Fédération des Artisans begrüßt den Umstand, dass die Regierung die Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit der Krise der Baubranche erkannt hat, und konkrete Maßnahmen beschlossen werden, die im Vorfeld mit dem Sektor diskutiert wurden.

Es gehe jetzt darum, die Beschäftigung im Sektor abzusichern und steuerliche und prozedurale Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um Investitionen in den Wohnungsbau wieder anzukurbeln.

Mittel- und langfristig gehe es darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu verbessern. Hier sind die von der Regierung anvisierten administrativen Vereinfachungen im Rahmen der Genehmigungsprozeduren ein wirkungsvoller Ansatz.

Das Handwerk begrüßt auch den Willen der Regierung die Investitionen und Unterstützung der Haushalte und Unternehmen im Rahmen der Energiewende weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten, respektive noch auszubauen. Dazu gehört auch die Förderung der Elektromobilität.

Einen weiteren positiven Ansatz sieht das Handwerk im Willen der Regierung den administrativen Aufwand abzubauen und bei der künftigen Gesetzgebung die Anliegen der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu berücksichtigen.

Die Fédération des Artisans teilt die Einstellung der Regierung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft die Grundvoraussetzung für eine großzügige Sozialpolitik ist. Wirtschaft und Sozialstaat schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern die Schaffung der materiellen und finanziellen Möglichkeiten ist die Grundvoraussetzung