Prozeduren acceleréieren, virun allem am Logement. Ënnert anerem dat huet déi nei schwaarz-blo Koalitioun sech jo grouss op de Fändel geschriwwen.

De Premier Luc Frieden hat rezent hei op der Antenn suggeréiert, datt d'Beamten am Ëmweltministère bei hiren Interpretatiounen den État d'esprit vläicht sollten änneren. Den CSV-Ressortminister Serge Wilmes dréckt sech op deem Punkt bedeitend méi zeréckhalend aus.

Beamte wieren un hire Statut gebonnen, se géingen hir Aarbecht politesch neutral a professionell maachen, an hie géing dovunner ausgoen, datt se dat och weiderhi wäerte maachen, sou de Serge Wilmes. Den neien Ëmweltminister huet e Méindeg de Moien an der zoustänneger parlamentarescher Kommissioun seng Prioritéiten erkläert, op Demande vun der LSAP.

Eent vun Haaptziler fir déi nächst 5 Joer wier et, méi séier kënnen ze bauen. Acceleréiert Prozeduren, dat géing net heeschen, datt keen Naturschutz méi gemaach gëtt. D‘Gesetzgebung wäert sou ofgeännert ginn, datt se am Aklang mam europäesche Recht ass, sou de Minister.

D'Oppositioun vermësst Konkretes a gesäit zum Deel Diskrepanzen tëscht den Aussoe vum Premier Frieden, an deene vum Ressortminister Wilmes. Déi fréier Ëmweltministesch an haiteg gréng Deputéiert Joëlle Welfring zum Beispill mécht sech Suergen iwwer d'Prioritéitesetzung. De Minister Wilmes hätt awer verséchert, datt et net sou wier, datt elo d'Ëmwelt-Oploen a verschiddene Bebauungszone komplett géingen ewechfalen, sou d'Joëlle Welfring.

Fir den David Wagner vun Déi Lénk sëtzt de Serge Wilmes an engem Beiennascht, well e misst déi oniwwerluechten an demagogesch Walcampagne vum Luc Frieden ëmsetzen an dat géing ganz schwéier ginn.

Eng méi urgent Fro, déi sech fir déi nei Regierung stellt, ass déi vun der temporär erhéichter Aide bei Commandë vu Photovoltaik-Anlagen, dat an Héicht vun 62,5 Prozent. Dës Mesure leeft op den 31. Dezember aus. De Serge Wilmes wëll net ausschéissen, datt se verlängert gëtt. Dat kéint een och retroaktiv reegelen. E Mëttwoch kéint am Regierungsrot driwwer geschwat ginn, sou de Minister.