Protestpiquet um Arrêt virun der Rouder BréckOGBL fuerdert op all Terminus richteg, propper an accessibel Toiletten

Pierre Jans
Och Buschaufferen, männlech, mä virun allem weiblech, musse kënne wärend enger Tournée op d‘Toilette goen, sou d'Fuerderung vum Onofhängege Gewerkschaftsbond.
Update: 05.03.2026 14:20
© Pierre Jans / RTL

Den OGBL huet seng Fuerderung, dass op all Terminus richteg, propper an accessibel Toiletten musse sinn, en Donneschdeg de Moien op engem Protestpiquet um Arrêt virun der Rouder Bréck um Kierchbierg widderholl. Mat Bléck op den Transportministère.

Virop d‘Gemengen, mä och d‘Regierung missten déi Suergen endlech Eescht huelen, huet de Sveinn Graas vum OGBL betount.

De Pedro Lopes iwwert d’Situatioun vun den Toilette bei Chauffeuren

Vill Chaufferen, ob aus dem ëffentlechen Déngscht oder vu privaten Busentreprisen, misste reegelméisseg anhalen, well op hirer Linn keng Toilette wär. Männer kéinte sech am Noutfall nach an eng Heck erliichteren, wat awer och verbueden ass, huet d‘Gewerkschaft ze bedenke ginn. Fir Fraen, an där géif et der am Beruff ëmmer méi ginn, wär dat nach manner agreabel. Doru wollt de Syndikat besonnesch erënneren elo puer Deeg virum Weltfraendag.

© Pierre Jans
© Pierre Jans
© Pierre Jans
© Pierre Jans
© Pierre Jans
© Pierre Jans

E positiivt Beispill wär Dikrech. Do hätt d‘Gemeng rezent Toiletten extra fir Buschaufferen annoncéiert, esou de Sveinn Graas vum OGBL. Mä an de meeschten anere Gemengen wär d‘Situatioun net méi z‘akzeptéieren.

