Vum 1. Februar un ass tëscht 8 Auer an 20 Auer 7 Deeg an der Woch ee Kannerdokter fir urgent Consultatiounen disponibel.

Donieft kënne Kanner, déi an der Maternité zu Ettelbréck op d‘Welt kommen, direkt op der Plaz vun engem Spezialist traitéiert ginn.

Baussent deene Stonnen ass et d'Kannerklinik an der Stad, déi d'Ulafstell an esou Fäll bleift. Méi Detailer ginn et an engem Mount.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

À partir du 1er février 2024, le Centre Hospitalier du Nord (CHdN) fera évoluer son offre pédiatrique au site d’Ettelbruck:

Le CHdN est heureux d’annoncer qu’il vient d’agréer une équipe de cinq pédiatres-néonatologues hospitaliers afin d'assurer les soins néonatologiques en maternité et de compléter l’offre pédiatrique existante par un service de pédiatrie de proximité en journée.

Ainsi, à partir du 1er février 2024, un médecin spécialiste en pédiatrie sera disponible pour toute consultation pédiatrique urgente entre 8h00 et 20h00 (7 jours sur 7) au sein du service des urgences du CHdN. L’objectif du CHdN d’être au plus proche des patients vise également la réduction des trajets pour les urgences pédiatriques ne nécessitant pas de traitement stationnaire.

En dehors de ces heures et en cas de nécessité d'un traitement stationnaire, toute urgence pédiatrique reste à adresser au Service d'Urgences Pédiatriques du Service National de Pédiatrie (Kannerklinik, CHL, Ville de Luxembourg).

« En agréant cette nouvelle équipe de pédiatres-néonatologues sur place au CHdN à Ettelbruck, nous marquons notre engagement à élargir l’accès aux soins pédiatriques de premiers secours à la population du Nord », déclare le Dr Paul Wirtgen, directeur général du CHdN.

Les détails organisationnels et les types d’urgences pédiatriques traitées au CHdN seront communiqués en janvier 2024.