Am Kader vun eiser Serie iwwer d'Deputéiert, déi fir d'éischt an der Chamber sinn, stelle mir Iech de Patrick Goldschmidt vun der DP vir.

De Patrick Goldschmidt ass Schäffen an der Stad Lëtzebuerg, Steierberoder, Papp vun 3 Kanner an zanter dem 21. November och Deputéierten. Den DP-Politiker war also net direkt gewielt ginn, ma ass fir d’Mobilitéits-, Bauten- a Verdeedegungsministesch Yuriko Backes nogerutscht. An der Stad Lëtzebuerg ass hien ënnert anerem fir d'Mobilitéit, d'Hygiène an d'Fester zoustänneg, an der Chamber wëll hie sech awer op d'Finanzen an d'Wirtschaft konzentréieren.

"Ech hu wëlles, déi Kommissiounen, wou ech dra sinn, och déi Gesetzer, wou ech concernéiert sinn, ze liesen, net nëmmen e Resumé, mee awer déi Texter an och d'Commentairë fir mer e kloert Bild ze maachen an dann och kloer ze soen, wat ech vun deem engen oder deenen anere Gesetzer halen. Dat muss net onbedéngt an der Chamber sinn, wou ech driwwer muss diskutéieren, mee dat kann och an de Fraktiounssëtzunge sinn, wou ee virdrunner, éier dass et zum definitive Vott kënnt, nach kann dat eent oder dat anert änneren.”

Eegene Betrib, Famill, Schäfferot, an elo och nach Chamber – an den éischte puer Woche wier dat mol nach gutt opgaangen, um Büro géing hie méi lues trieden a sech op der Gemeng anescht organiséieren. Owes a Weekends d’Kanner gesinn, ass dem 53 Joer ale Familljepapp nämlech wichteg.

Fir de Patrick Goldschmidt ass et wichteg, datt och lokal Mandatairen an der Chamber sinn. Et kéint een driwwer diskutéieren, ob bei méi grousse Gemengen d’Buergermeeschter e Vollzäitmandat missten hunn an net an d’Chamber dierften, hien hätt do awer keng tranchéiert Meenung.