Obwuel um Findel d'Decisioun gefall ass, wien den Handling vum Cargozenter iwwerhëlt, annoncéiert sech am Secteur e gréisse Sozial-Konflikt.

Um Findel ass d‘Decisioun gefall, wien déi nächst Joren den Handling vum Cargozenter um Findel iwwerhëlt. Déi zwou Lizenzen ginn un Luxcargo Handling, déi nei Duechterfirma vun der Cargolux an Goldair Handling, eng griichesch Handling-Firma. Dat deelt de Mobilitéitsministere en Dënschdeg den Owend mat.

D'Kontrakter vun de ronn 1.200 Mataarbechter vu Luxair Cargo, déi den Handling bis ewell assuréiert hunn, sollen alleguer vu Luxcargo iwwerholl ginn.

Trotzdeem annoncéiert sech am Secteur e gréissere Sozial-Konflikt, sou heescht et an engem gemeinsame Schreiwes vun de concernéierte Gewerkschaften OGBL, LCGB an NGL-Snep. D'Situatioun fir dat concernéiert Personal wier net méi ze erdroen, well si nach ëmmer net wéissten, wéi et konkret fir si am neie Joer weider geet. Et hätt ee schonn X mol gefrot, fir sech mat der neier Ministesch ze gesinn, mä bis ewell wier een net gehéiert ginn.

De Staat misst als Haaptaktionär vun der Luxair wéi der Cargolux alles maachen, fir ze garantéieren, dass déi sozial Acquise vun alle Salariéen erhale bleiwen.