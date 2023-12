Vue vun an op Esch, ugefaangen Enn 1920er. Gold wäert, neen nach vill méi wäertvoll wéi e klassescht Geschichtsbuch sinn dës Erënnerungen aus 1. Hand.

5 Protagonisten, déi mattresponsabel si fir eng Fotosausstellung, déi een zeréck an déi Escher Vergaangenheet féiert. Dat sinn och 5 Protagonisten, déi sech bereet erkläert hunn, virun eiser Kamera iwwer hir Erënnerungen a Relatioun mat dëse Biller an Zeene vu fréier ze schwätzen. Wéi war d'Liewen an der Escher Minettmetropol – viru 70/80 oder och 90 Joer? Biller op Pabeier si gedëlleg, mee d'Beschreiwunge vun Zäitzeie maache se ëmsou méi wäertvoll. D'Stad Esch a Servior ginn dem Escher Passé elo e ganz perséinlecht Gesiicht, an dat mat enger Fotosausstellung, déi mat Stëmme vun haut vun deemools erzielen. Einfach, gemittlech, schéin a frëndlech – sou war Esch, erënnere si sech mat awer just engem klinzege Schotz Melancholie…wann och net all Bild vu fréier a schwaarz-wäiss virun hinne léich, hätt een an dëser Ronn mat liewegen Archiven, mat enger Bibliothéik vun Erënnerungen ze dinn, kréie mir erkläert.

Et kéint een hinne stonnelaang nolauschteren, ouni Ënnerbriechung. Fir d'Fotoausstellung an der Servior-Residenz "Op der Léier" trëppelt ee vun en Dënschdeg un, wann ee wëllt och eleng, mat sengen eegenen Impressioune vu Stack op Stack, all Kéier mat engem aneren Thema.

D'Memoire vun eisen Interviewpartner ass enorm wichteg a mécht, andeems si als Escher matgehollef hunn, d’Fotoen eraus ze sichen, aus dëser Ausstellung e ganz spezielle Rendez-vous.