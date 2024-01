2023 war en exzeptionellt Joer fir d'national Fluchgesellschaft mat 2,5 Millioune Passagéier.

E Rekord wéi et en Donneschdeg an engem Schreiwes heescht. Am Verglach mam Joer virdru war dat eng Hausse vun 22 Prozent an och méi wéi virun der Corona-Kris.

Och d'Perspektive fir dëst Joer wiere positiv, eleng schonn well een 94 Destinatiounen an 33 Länner ubitt.