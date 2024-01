En Dënschdegowend war enger Patrull vun der Police op der Héicht vun der Place de la Gare opgefall.

Dat well dës, wéi si d'Beamten erbléckt huet, ëmgedréit war. D'Persoun gouf doropshi kontrolléiert an et goufen 30 Plëmb mat Droge saiséiert.

D'Persoun gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum e Mëttwoch de Moie virun den Untersuchungsriichter.